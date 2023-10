Líderes reunidos em Bruxelas com foco no Médio Oriente e em desafios europeus

Encontro visa a uma pausa humanitária em Gaza e negociações sobre uma solução de dois Estados.

Os líderes da União Europeia reúnem-se esta quinta e sexta-feira em Bruxelas para debater tensões no Médio Oriente, visando uma pausa humanitária em Gaza e negociações sobre uma solução de dois Estados, além de desafios europeus como migrações e orçamento.

Este Conselho Europeu, realizado como habitual em Bruxelas, decorre numa altura de acesos bombardeamentos de Israel contra a Faixa de Gaza, que se seguiram ao ataque do grupo islamita Hamas a 07 de outubro, pelo que as tensões no Médio Oriente farão com que esta seja uma cimeira com temas "muito emotivos, muito sensíveis", de acordo com fontes europeias.

Um dos objetivos é que desta cimeira saia uma posição comum entre os 27 chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) para melhorar a situação humanitária na Faixa de Gaza, razão pela qual o rascunho das conclusões, a que a Lusa teve acesso, refere que "o acesso e a ajuda humanitária devem processar-se de forma rápida, segura e sem entraves, através de todas as medidas necessárias, incluindo uma pausa humanitária".