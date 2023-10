China envia tripulação mais jovem de sempre para estação espacial Tiangong

Missão tripulada Shenzhou-17 partiu a bordo de um foguetão às 11h14 (04h14 em Lisboa) do centro de lançamento de Jiuquan.

A China lançou esta quinta-feira a tripulação mais jovem de sempre para a sua estação espacial Tiangong, em órbita, no âmbito da estratégia de enviar um astronauta chinês à Lua até 2030.

A missão tripulada Shenzhou-17 partiu a bordo de um foguetão às 11h14 (04h14 em Lisboa) do centro de lançamento de Jiuquan, no deserto de Gobi, no noroeste do país, segundo a agência espacial chinesa responsável pelos voos espaciais tripulados (CMSA).

De acordo com a televisão estatal chinesa CCTV, a idade média dos três membros da tripulação, 38 anos, é a mais baixa desde o lançamento da missão inicial de construção da estação espacial, que ficou concluída no final de 2022.