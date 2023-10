Burlão condenado insulta juízes

Grupo enviou emails em grande número a vítimas, fazendo-as crer que estavam a vender ações de empresas.

A leitura do acórdão de um julgamento com 96 arguidos, acusados de uma burla online que levou ao desvio de pelo menos um milhão de euros, levou a PSP a intervir no Campus de Justiça, em Lisboa.Depois de ouvir, na terça-feira à tarde, que estava entre os condenados, um dos arguidos e os familiares insultaram os juízes. A PSP interveio, e o arguido saiu algemado.A rede foi desmantelada pela Polícia Judiciária em 2022. O grupo enviou emails em grande número a vítimas, fazendo-as crer que estavam a vender ações de empresas. Na realidade, as vítimas cediam os dados bancários, num caso de ‘phishing’ que rendeu ao grupo pelo menos um milhão de euros. Luís Felício, o cabecilha, apanhou 14 anos de cadeia. Outros seis arguidos apanharam penas entre 8 e 13 anos de cadeia. Um total de 89 acusados, que cederam contas bancárias para a rede depositar dinheiro, apanharam três anos de pena suspensa.