Alerta de fuga de gás evacua jardim escola no Entroncamento

As 158 crianças do jardim escola do Centro Social e Paroquial do Entroncamento foram esta quarta-feira levadas para a escola adjacente devido a um alerta de fuga de gás. Foi identificada uma eletroválvula queimada e o gás fechado, permitindo o regresso.