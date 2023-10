Rio Vez galga as margens e inunda zona histórica de Arcos de Valdevez

Além das cheias, os bombeiros acorreram a situações de quedas de muros e árvores, entre outras.

O rio Vez, em Arcos de Valdevez, galgou esta quinta-feirs as margens e inundou a zona histórica da Valeta, invadindo um estabelecimento comercial e o rés-do-chão de algumas habitações, disse o comandante dos bombeiros voluntários.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, Filipe Guimarães, adiantou que além da freguesia da Valeta, o rio Vez submergiu os pontilhões (pequenas pontes) de Gondoriz e Rio de Moinhos, impedindo a circulação rodoviária.

Durante a noite, os bombeiros de Arcos de Valdevez, foram chamados a retirar uma viatura abandonada pelo condutor no pontilhão de Gondoriz.

"O condutor arriscou passar e foi travado pela água", explicou Filipe Guimarães.

O comandante adiantou que a ligação rodoviária entre Britelo, em Ponte da Barca e Soajo e Ermelo, em Arcos de Valdevez, está cortada junto à antiga estação hidroelétrica devido a uma derrocada de grandes dimensões.

Filipe Guimarães acrescentou que entre as 23h00 de quarta-feira e as 08h00 desta quinta-feira, registaram-se 12 ocorrências.

No concelho de Viana do Castelo, fonte dos bombeiros sapadores adiantou que entre as 00h00 e as 08h00 foram contabilizadas sete ocorrências, entre elas, um deslizamento de terras junto à Estrada Nacional (EN) 13, perto da Escola Básica e Secundária de Monte da Ola, levantamento de tampas de saneamento que não aguentaram a pressão da água e quedas de árvores de médio porte.

O distrito de Viana do Castelo esteve hoje, até às 09h00, sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Braga e Vila Real vão estar sob aviso laranja por causa da chuva até às 09h00 desta quinta-feira enquanto Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra até às 15:00.