Quase 851 mil deslocados em Moçambique em setembro

Em causa está a violência provocada por grupos terroristas e efeitos climáticos.

Dois milhões de moçambicanos têm necessidade "crítica" de apoio e o número de deslocados internos pela violência provocada por grupos terroristas e efeitos climáticos cresceu para quase 851 mil em setembro, segundo o ACNUR.

"Moçambique acolhe aproximadamente 25.000 refugiados e requerentes de asilo [30 mil em julho], enquanto 850.599 pessoas permanecem deslocadas internamente devido à violência perpetrada por grupos armados não estatais e ao impacto devastador da crise climática - sendo Moçambique um dos países mais afetados no mundo", lê-se no relatório operacional do final de setembro, lançado esta quinta-feira pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O documento - em que o ACNUR estima também em 47,5 milhões de dólares (43,9 milhões de euros) as necessidades de financiamento para as operações de assistência ao país em 2023 - recorda que a dupla passagem do ciclone tropical Freddy, em fevereiro e março de 2023, "um ano após o devastador ciclone tropical Gombe", afetou "mais de um milhão de pessoas, destruiu infraestruturas e deslocou cerca de 184.000 pessoas".