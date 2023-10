Homem de 60 anos detido por violência doméstica em Mirandela

Suspeito foi presente a tribunal onde foram aplicadas as medidas de coação.

Um homem de 60 anos foi detido, esta segunda-feira, no concelho de Mirandela, por violência física e psicológica à companheira de 44 anos.Segundo comunicado da Guarda Nacional Republicana, após ter sido feita uma investigação que confirmava a violência exercida na vítima, o suspeito foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Mirandela, onde foram aplicadas as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência e a obrigação de o suspeito se apresentar, uma vez por semana, no posto policial da área de residência.