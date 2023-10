Pedófilos usam inteligência artificial para manipular imagens de crianças

Milhares de montagens de crianças sem roupa descobertas na sequência de novos estudos.

Novos estudos indicam que os pedófilos têm recorrido à Inteligência Artificial (IA) para gerarem pornografia infantil. Mais de 3 mil imagens de abuso de menores foram partilhadas em fóruns online.A Internet Watch Foundation (IWF) conduziu uma série de estudos sobre o uso da IA para a criação e partilha de conteúdos de pornografia infantil e concluiu que cerca de 3 mil imagens de abuso de menores foram partilhadas em fóruns da dark web. Estes conteúdos incluem violação sexual e tortura, garante a Sky News.Os investigadores são confrontados com montagens tão convincentes que se tornam difíceis de distinguir de fotografias reais. Os analistas deixam o aviso de que estes sistemas tecnológicos vão evoluir, o que representa um acréscimo de dificuldade para a polícia e para o sistema de justiça. Algumas imagens analisadas são de crianças reais mas o conteúdo é editado de forma a parecer que as crianças estão sem roupa. Foram também encontradas imagens de figuras públicas rejuvenescidas através da IA.A CEO da IWF, Susie Hargreaves, defende que as leis europeias, no que diz respeito ao abuso de menores, devem cobrir estes casos de adulteração das imagens de crianças: "Nós estamos a ver criminosos a treinar deliberadamente a IA em vítimas reais", afirma."Crianças que foram abusadas no passado estão a ser incorporadas em novos cenários porque alguém, algures, quer ver isso", concluiu Susie Hargreaves.