Mais de 230 ocorrências entre as 00h00 e as 11h30 no Norte e Centro devido ao mau tempo

Não há registo de vítimas nem danos avultados.

A Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 11h30 desta quinta-feira 234 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões Norte e Centro, sem causar vítimas nem danos avultados.

Em declarações à agência Lusa, o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que a resposta às ocorrências naquele período envolveu 808 operacionais.

"A maioria das ocorrências foi registada na Área Metropolitana do Porto, com 38, na Sub-Região de Viseu, Dão e Lafões, com 37, no Alto Minho, com 27, e na Sub-Região do Cávado, com 24", adiantou.

De acordo com o comandante José Miranda, entre as ocorrências registadas, 128 dizem respeito a quedas de árvores, 11 a movimentos de massas, 19 a quedas de estruturas e 20 a limpezas de via.

"Até ao momento não há vítimas a registar, nem danos avultados", disse.

Os distritos de Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Vila Real, Porto e Braga estão sob aviso meteorológico laranja até às 15h00 desta quinta-feira devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas serras.

Também por causa da chuva, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Leiria e Castelo Branco em aviso amarelo até às 15h00 desta quinta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na quarta-feira, a ANEPC emitiu um aviso à população devido à previsão de chuva "forte e persistente", vento forte e agitação marítima, em especial nas regiões Norte e Centro.

A ANEPC alertou, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente, que "é expectável" um aumento do volume da água na albufeira de Ribeiradio e a jusante desta barragem um aumento na zona de Águeda, podendo também um aumento na bacia do Mondego, junto a Coimbra, "caso se verifiquem as previsões de precipitação forte".