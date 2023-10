António Costa defende "pontes" entre União Europeia, países africanos e América Latina perante tensões e guerras

Primeiro ministro pede aposta no "desenvolvimento e paz".

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta, quinta-feira, a "construção de pontes" entre a União Europeia (UE), África e América Latina, numa altura de guerras, ataques terroristas e criação de muros, pedindo aposta no "desenvolvimento e paz".

"Hoje, mais do que nunca, é necessário construir pontes. Quando alguns erguem muros, quando outros começam guerras, quando outros fazem ataques terroristas, nada como darmos as mãos, ajudar a construir a paz e o desenvolvimento, e a paz e o desenvolvimento só se constroem se a propriedade for partilhada", declarou o chefe de Governo.

Falando na cerimónia de encerramento do Fórum Global Gateway, que juntou em Bruxelas na quarta e quinta-feira representantes dos governos da UE e de todo o mundo, do setor privado e da sociedade civil, António Costa salientou que "desafios globais exigem respostas globais", numa altura de guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, às tensões no Médio Oriente e ao ataque terrorista na semana passada em Bruxelas.