Futebolista italiano suspenso dez meses por apostas ilegais

Jogador terá de participar em oito sessões de terapia em centros para jovens jogadores de futebol e associações para viciados em recuperação.

O médio internacional italiano Sandro Tonali, que alinha no Newcastle, foi suspenso por 10 meses por envolvimento em apostas desportivas ilegais em jogos de futebol, anunciou esta quinta-feira a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Gabriele Gravina, presidente da FIGC, explicou que o jogador, de 23 anos, foi suspenso por um total de 18 meses, mas que irá cumprir uma pena efetiva de 10 meses, e que os restantes oito serão cumpridos em sessões de terapia em centros para jovens jogadores de futebol e associações para viciados em recuperação.

"Não podemos apenas pensar em punir os jovens se também não os ajudarmos a recuperar", disse Gravina, acrescentando: "Acho que valem muito mais oito meses em palestras sobre honestidade e bom comportamento, do que um mês de suspensão".

Tonali, que no verão passado se tornou no jogador italiano mais caro de sempre ao transferir-se do AC Milan para o ingleses Newcastle por 64 milhões de euros, é segundo futebolista a ser sancionado no caso das apostas ilegais, depois do seu compatriota Nicolo Fagioli, suspenso por sete meses.

Sandro Tonali foi suspenso por mais tempo que Fagioli, devido à agravante de ter apostado sempre nas vitórias do Brescia e do AC Milan, quando alinhava nas respetivas equipas, mas beneficiou do facto de ter colaborado com a investigação.

O médio italiano, que soma 15 internacionalizações, vai falhar o resto da temporada, e, caso a Itália se qualifique, não marcará presença no Euro2024.

Na quarta-feira, o médio italiano foi suplente utilizado no jogo entre o Newcastle e o Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões, que os ingleses perderam por 1-0.

Além de Tonali e de Fagioli, jogador da Juventus, está a ser investigado no mesmo caso de apostas 'online' em sítios não autorizados, o também italiano Nicolò Zaniolo, do Aston Villa.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, afirmou na semana passada que, apesar da investigação de que o jogador estava a ser alvo e que deu origem à condenação imposta esta quinta-feira, "o clube está comprometido com Tonali a longo prazo".