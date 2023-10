Duas mulheres detidas por agredirem polícias no bairro da Quinta da Fonte

Detidas usaram garrafas, pedras e fogo de artifício para intimidar os agentes da autoridade.

Dois polícias, um homem e uma mulher, foram agredidos, na madrugada desta quarta-feira, no bairro Quinta da Fonte, em Loures.Duas mulheres foram detidas, depois de darem vários socos no carro-patrulha e agredirem os agentes. Usaram garrafas, pedras e fogo de artifício para intimidá-los.As detidas, indiciadas por ofensas à integridade física, ameaças e injúrias, vão ser presentes, esta quinta-feira, a juiz para ficarem a conhecer as primeiras medidas de coação.