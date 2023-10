Furacão Otis faz pelo menos 27 mortos no México

Tempestade arrancou telhados, inundou estradas e destruiu serviços de comunicação.

O governo do México confirmou esta quinta-feira a morte de pelo menos 27 pessoas devido à passagem do furacão Otis. Quatro pessoas foram dadas como desaparecidas, na sequência desta tempestade, que é uma das piores a atingir o país do continente americano.O Presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador informou, citado pela Reuters, que o país está a trabalhar para restabelecer a energia e limpar a destruição criada pelo furacão de categoria 5.A tempestade arrancou telhados, inundou estradas e destruiu serviços de comunicação. As falhas dificultaram o trabalho dos meios de apoio. Cerca de 8400 membros das Forças Armadas mexicanas estão a ajudar na limpeza dos destroços.As aulas foram canceladas pelo segundo dia seguido.