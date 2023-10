Hospital de Penafiel encerra bloco de partos "para exterior" a partir de 1 de novembro

Decisão deve-se à "indisponibilidade de médicos que permitam completar as escalas de urgência".

O Hospital de Penafiel vai encerrar para o exterior o bloco de partos e a admissão para o serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia a partir de 01 de novembro e até novas indicações, foi revelado esta quinta-feira.

Fonte da administração indicou à Lusa que a decisão do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, sediado em Penafiel, decorre da "indisponibilidade de médicos que permitam completar as escalas de urgência", acrescenta a fonte.

Avançou, também, que os utentes devem "procurar o atendimento, para aquelas situações, no Hospital de São João, no Porto".

O CHTS compreende as unidades hospitalares de Penafiel, onde está localizado o bloco de partos, e Amarante, tendo como área de abrangência os 12 municípios daquele território, num universo populacional de mais de 520 mil pessoas.