Sporting empata na Polónia: Expulsão de Gyokeres complicou missão leonina

Leões jogaram com menos um desde o minuto oito. Coates respondeu à expulsão com golo. Piasecki empatou.

O Sporting empatou esta quinta-feira a um golo em casa dos polacos do Raków, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, no qual esteve em inferioridade numérica desde os oito minutos.

Já depois de o sueco Viktor Gyökeres ter sido expulso, o uruguaio Sebastián Coates deu vantagem aos 'leões', aos 14 minutos, mas Fabian Piasecki empatou aos 79 e deu o primeiro ponto ao Raków em fases de grupos de provas europeias.

Com este resultado, o Sporting mantém-se no segundo lugar do Grupo D, com quatro pontos, a três da líder Atalanta e com os mesmos dos austríacos do Sturm Graz, que empataram com os italianos (2-2).