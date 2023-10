"Mostrem os jogadores": Ex-atleta arrasa atenção dada a Taylor Swift durante jogos da NFL

Cantora tem vindo a marcar presença nas bancadas durante os encontros do clube de Travis Kelce.

Taylor Swift atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa. A 13 de outubro, chegou às salas de cinema em Portugal um filme sobre a digressão da artista.

Rob Gronkowski, antigo jogador da NFL, arrasou a atenção dada a Taylor Swift durante as partidas do Super Bowl, em declarações proferidas na quarta-feira e citadas pela Fox News.A cantora tem vindo a marcar presença nas bancadas durante os jogos do Kansas City, clube no qual atua Travis Kelce, com quem vive um romance."Podem mostrar imagens dela. Talvez isso faça com que ela cante uma música, já que lhe estão a dar força todas as semanas. Mas queremos ver mais futebol [americano]", declarou o vencedor do Super Bowl em quatro ocasiões.O ex-atleta pede que as transmissões televisivas privilegiem "os jogadores e as comemorações", o que não o impede de considerar "maravilhoso" o romance entre Travis Kelce e Taylor Swift.A 15 de outubro, a cantora e o desportista beijaram-se repetidamente durante uma festa em Nova Iorque