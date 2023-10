Casal de estrangeiros geria hostel em Almada que funcionava como plataforma de imigração ilegal

Foram constituídos arguidos pelos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

Um casal de estrangeiros que explorava um hostel em Almada, no distrito de Setúbal, foi constituído arguido por crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF explica que em colaboração com a Polícia Judiciária, procedeu na quarta-feira, na margem sul, ao cumprimento de diversos mandados de busca domiciliária e em viaturas, num inquérito que investiga os crimes de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra ilegal, falsidade informática e falsificação de documentos.

Os crimes seriam praticados por um casal de cidadãos estrangeiros, agora constituídos arguidos.

Os suspeitos exploravam um hostel, situado em Almada, que alegadamente funcionava como plataforma de facilitação de imigração ilegal para Portugal.

Para isso, explica o SEF, emitiam comprovativos de reserva a cidadãos estrangeiros que pretendiam entrar ilegalmente no país, com o propósito único de servir de comprovativo de alojamento para efeitos de passagem de fronteira.

No hostel, adianta o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, viviam atualmente cerca de 15 cidadãos estrangeiros em condições de salubridade muito precárias.

Simulavam, também, contratos de trabalho ou de prestação de serviços, através de empresas das quais são os sócios-gerentes.

Segundo o SEF, o casal gere uma frota automóvel na plataforma eletrónica UBER, na qual empregam vários cidadãos estrangeiros em situação ilegal.

Além disso, asseguravam a inscrição de cidadãos estrangeiros na Segurança Social e na Autoridade Tributária a troco de elevadas quantias, num esquema de solicitadoria ilícita.

Durante a operação "Rota Fina", que contou com 23 inspetores do SEF, foi apreendida diversa documentação e material informático relacionado com a atividade ilícita dos suspeitos.