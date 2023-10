INEM assiste músico dos Sisters of Mercy em Lisboa

Concerto da banda de rock gótico cancelado na capital.

Os britânicos Sisters of Mercy cancelaram o concerto agendado para a noite desta quinta-feira, no LAV – Lisboa ao Vivo, por doença de um dos membros da banda.O INEM, soube ojunto de testemunha no local, foi chamado para socorrer um dos músicos da banda de Leeds cuja identidade ainda não foi revelada.Além do concerto desta noite, a banda de Andrew Eldritch tem agendado um espetáculo esta sexta-feira no Hard Club, no Porto.