Rendas sobem 6,9% em 2024 com mais apoio

Governo reforça programa que está em vigor e abre a porta a novos beneficiários.

O Governo decidiu, tal como otinha avançado, não travar o aumento das rendas, optando por apoiar os arrendatários. Nesse sentido, as rendas vão mesmo aumentar em 2024 o valor ditado pela inflação de agosto, ou seja, 6,94%.Saiba mais no site do Correio da Manhã