Incêndio consome restaurante na Praia do Evaristo em Albufeira

Um incêndio consumiu, esta noite, um restaurante, na Praia do Evaristo, em Albufeira. De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o estabelecimento "terá ardido praticamente na totalidade".Apesar dos elevados danos materiais, não há feridos a registar.O alerta para o incêndio foi dado às 23h50 desta quinta-feira. As chamas ficaram controladas pelas 02h36, mantendo-se trabalhos de vigilância e consolidação.Ao local acorreram 32 operacionais, com 13 veículos, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, Lagoa e São Bartolomeu de Messines, da GNR e da Autoridade Marítima Nacional.