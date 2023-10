“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a família

Diogo foi morto pela mãe. Pai e irmã do jovem contam como a homicida sofria agressões do filho.

“Ameaçava-me sempre que eu não lhe dava dinheiro. Dizia que me ia atirar da janela, que nos ia matar a todos.” O relato é da irmã de Diogo Cruz, o jovem de 20 anos que foi esfaqueado até à morte pela mãe, Maria Odete, em dezembro do ano passado, no Vale da Amoreira, Moita.









Esta quinta-feira, em mais uma sessão do julgamento, no Tribunal de Almada, foram ouvidas várias testemunhas. A irmã, de 27 anos, foi a primeira a depor e relatou que a mãe era vítima de violência doméstica por parte da vítima. Claudino, pai de Diogo, agente da PSP e ex-marido da arguida, relatou o mesmo cenário. Disse que Maria Odete era vítima de agressões há vários anos e que Diogo tinha más companhias. O jovem chegou, mesmo, a ser baleado e nunca contou quem o tinha feito.

Já Fábio, primo da vítima, contou um episódio concreto de violência. “Decidimos ir todos ao karaoke em família. Parámos para eu levantar dinheiro e quando voltei ao carro já o Diogo estava a insultar e agredir a minha tia. Depois, saiu do carro e pegou numa pedra, atirou-a para o carro e partiu o vidro”, relatou o jovem em tribunal.