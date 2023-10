Doentes de psoríase sem acesso a medicamentos

Há doentes de psoríase que não estão a ter acesso aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. A denúncia é da PSOPortugal, que critica as decisões de alguns hospitais de não disponibilizarem medicamentos inovadores aos doentes com formas mais graves de psoríase, os quais permitem melhorar a qualidade de vida.“Os doentes são medicados com estes tratamentos, mais seguros e eficazes, mas depois os hospitais não disponibilizam ou enviam os doentes para unidades distantes, nalguns casos a dezenas de quilómetros. Muitos doentes, para evitarem as viagens, acabam por pedir os medicamentos tradicionais”, explica aoJaime Melancia, presidente da PSOPortugal.

O responsável frisa que o ‘travão’ na dispensa destes medicamentos é unicamente por motivos económicos. “Cada injeção pode custar mil ou mais euros, e há tratamentos que podem ser quinzenais ou mensais.” Em Portugal estima-se que haja 400 mil doentes de psoríase, uma doença crónica da pele. A PSOPortugal inicia esta sexta-feira uma campanha de sensibilização “para que os doentes saibam que têm o direito de ser medicados e tratados nos hospitais da sua zona”.