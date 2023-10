CM encerra visita de quatro dias ao distrito de Vila real

Em novembro o CM visita Viana do Castelo e em dezembro o Porto.

O CM fechou na quinta-feira a visita de quatro dias, iniciada na segunda-feira, ao distrito de Vila Real como forma de agradecimento aos pontos de venda que diariamente fazem chegar o jornal às mãos dos leitores. Paulo Catarro (jornalista) e Eduardo Dâmaso (diretor adjunto do CM e CMTV) visitaram Salto, Boticas e Valpaços. Desde o início da semana, algumas equipas da CM e da CMTV, já tinham estado em Vila Real, Vidago, Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Alijó, Sabrosa e Peso da Régua. “Esta iniciativa inédita é uma homenagem a uma indústria que luta todos os dias para que a leitura de jornais seja uma coisa viva em todo o território”, lembrou Eduardo Dâmaso.





Em novembro, o CM irá visitar o distrito de Viana do Castelo e em dezembro regressará ao Porto como forma de agradecimento pelo aumento de vendas desde o início do ano e que chega esta sexta-feira aos 14% (já as vendas em banca no norte subiram 10%).