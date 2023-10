Frente Comum diz que greve na função pública está a ser "uma das maiores" dos últimos anos

Sebastião Santana disse estar a haver uma "adesão [à greve] muito forte em todo o país".

O coordenador da Frente Comum afirmou esta sexta-feira que a greve na função pública está a ser a "uma das maiores" dos últimos anos, com adesão em "todos os setores", antecipando que o dia será "demonstrativo da força dos trabalhadores".

"Estamos perante uma das maiores greves dos trabalhadores da administração pública, central, regional e local, de alguns anos a esta parte", afirmou Sebastião Santana, em declarações aos jornalistas, junto da Escola Básica e Secundária Passos Manuel, em Lisboa.

Sebastião Santana disse estar a haver uma "adesão [à greve] muito forte em todo o país", apesar de ainda não conseguir indicar números concretos, alegando que "os trabalhadores se reveem nas propostas da Frente Comum".

"Nós continuamos a não aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milhões de euros para cima de setores que já são sobrefinanciados pelo Orçamento do Estado e se esqueça de quem assegura os serviços públicos e do reforço das funções sociais do Estado", sublinhou.

Questionado se, dada a adesão à greve, considera que o Governo vai ter de ceder, o coordenador da Frente Comum respondeu que o executivo "tem sido intransigente" e referiu que, apesar de, no início da maioria absoluta, ter afirmado que iria ser dialogante, "esse diálogo não tem acontecido até esta sexta-feirade forma efetiva".

"O Governo tem condições para alterar isto. A luta dos trabalhadores não vai ser menos intransigente do que o Governo se quer continuar a manter os trabalhadores a empobrecer e os serviços públicos a degradarem-se", disse.

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (da CGTP) anunciou em 9 de outubro a greve nacional de trabalhadores que esta sexta-feira decorre, considerando que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 "é miserabilista".

Em declarações aos jornalistas, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, considerou que a adesão à greve mostra que os trabalhadores "não baixam os braços perante as injustiças que estão a ser cometidas, perante os baixos salários e esta situação de empobrecer a trabalhar".

"Os trabalhadores estão conscientes que é preciso fazer alguma coisa e exigir que o Governo altere as suas opções", disse, criticando a proposta de Orçamento do Estado para 2024, que disse transferir "verbas imensas" para os "mesmos de sempre".

Questionada se acha que esta mobilização vai forçar o Governo a ceder, Camarinha respondeu que "tem sido sempre com a luta que os trabalhadores têm conseguido alcançar resultados".

"Está na mão do Governo e do patronato ver que não podem ter lágrimas de crocodilo a dizer que não conseguem contratar trabalhadores, e continuar a pagar baixos salários. (...) Parem com as lágrimas de crocodilo, e ajam, façam o que têm de fazer", disse. defendendo um aumento geral de 15% de todos os salários, com um mínimo de 150 euros.

Para o próximo ano está previsto um aumento salarial mínimo de 52 euros ou de 3% para os trabalhadores da administração pública.

A Frente Comum reivindica um aumento dos salários em pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros por trabalhador, para fazer face ao "brutal aumento do custo de vida".