Último eclipse lunar do ano acontece este sábado e vai ser visível em Portugal

Saiba a que horas deve estar de olhos postos no céu.

O último eclipse lunar de 2023 está previsto acontecer este sábado e será visível em vários países, incluindo Portugal. No início do mês de outubro, um eclipse alunar do Sol foi visível na Terra mas, desta vez, será a Lua a sofrer um eclipse. Está estimado que o eclipse tenha início por volta das 19h00 (hora de Portugal) e que termine quando a Lua passar à fase de penumbra, por volta das 23h26.

O eclipse poderá ser visto na Europa, na Ásia e em África, segundo avança o Space.com, e vai ocorrer durante a lua cheia de outubro – a chamada Lua de Caçador –, uma vez que os eclipses lunares necessitam de luas cheias para ocorrerem. Os eclipses só acontecem quando a lua cheia está perto de pontos em que as trajetórias orbitais da Terra e da Lua se intersetam.

O eclipse deste fim de semana trata-se, no entanto, apenas de um eclipse lunar parcial, pois a Terra, a Lua e o Sol não vão estar perfeitamente alinhados, ou seja, só uma pequena parte da Lua vai estar sob a sombra da Terra, a umbra. Assim, a Lua irá parecer um pouco mais escura que o normal, devido à fase da penumbra.

Este será o último eclipse parcial do ano, uma vez que, o próximo só ocorrerá em setembro de 2024.