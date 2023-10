Detido em Espanha suspeito de estar envolvido no atentado em Bruxelas

Abdesalem L. culminou na morte de dois suecos.O suspeito detido em Espanha e o atirador estarão envolvidos em "atividades ligadas ao crime organizado", informa a polícia espanhola, citada pelo jornal belga Nieuws Blad.

O homem estava escondido em Málaga, com documentos de identificação falsos. As autoridades revistaram a casa do detido e apreenderam documentos e uma quantia significativa de dinheiro."Os investigadores estão a examinar todo o material para determinar a ligação entre as duas pessoas", refere a polícia espanhola.Poucos dias depois do atentado, a Polícia Nacional Espanhola deteve pelo menos quatro pessoas numa operação antiterrorista que decorreu em Madrid, Barcelona e Granada, acusados de doutrinação jihadista nas redes sociais.