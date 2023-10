Condutor atropela ciclistas que participavam em marcha pela Palestina em Madrid

Autoridades tentam encontrar o suspeito, que está em fuga.

Um condutor de um carro atropelou vários ciclistas que seguiam numa marcha de apoio à Palestina, no centro de Madrid, em Espanha, na noite de quinta-feira, informa o La Razón.A dado momento da marcha, um carro cinzento é visto a aparecer na estrada e a seguir em frente, não tendo em conta o mar de ciclistas que ocupavam a estrada. O vídeo amplamente divulgado nas redes sociais mostra o condutor a atropelar várias pessoas.As autoridades apressaram-se a responder ao alerta dado, pelas 22h30 locais (21h30 em Portugal), para prestar assistência às vítimas. Cinco pessoas ficaram com ferimentos leves e foram assistidas no local. Um ferido teve de ser transportado para o hospital.As autoridades tentam identificar o condutor, que se colocou em fuga.A marcha, que se realiza mensalmente, na última quinta-feira de cada mês, para defender mais espaço público para as bicicletas. O último evento destinou-se também a mostrar solidariedade com os palestinianos, que têm sofrido com os confrontos entre o Hamas e Israel