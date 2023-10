Jovem de 17 anos cria colher inteligente para ajudar em casos de Parkinson

Projeto ganhou um prémio na categoria de futuros inovadores na Olimpíada Mundial de Robôs.

Aarrav Anil, um jovem de 17 anos, da Índia, criou uma colher inteligente para reduzir os tremores das mãos e ajudar pessoas com casos de Parkinson. A invenção surgiu em 2022 e segundo o The Guardian, a sua inspiração foi o seu tio Arjun, que sofre de doença de Parkinson.

A visão do jovem ao ver o seu tio a comer e a tremer de forma brusca a colher, inspirou o jovem a virar-se para a robótica. O The Guardian explica que o jovem "fechou-se no quarto com microcontroladores, sensores, motores e uma impressora 3D". O resultado foi um protótipo de uma colher inteligente, a ser atualmente testada pelo Colégio de Fisioterapia de Bengaluru.

A colher funciona a pilhas e através de sensores que detetam os tremores de um lado do corpo e ao mesmo tempo ativam o movimento do outro lado, anulando as vibrações e mantendo a colher estável.

O tio do jovem testou o projeto original e aconselhou-o a que a pega da colher fosse mais firme, pois enquanto comia sentia que escorregava das mãos.

Aarrav diz que tem estado a "afinar o design com base nas reações da faculdade - tem de ser à prova de água para poder ser lavada sem danificar todos os componentes eletrónicos no seu interior; tem de ser amovível para poder ser limpa e substituída por um garfo; e a colher tem de ser mais funda para conter mais comida".

O projeto da colher ganhou no ano passado um prémio na categoria de futuros inovadores na Olimpíada Mundial de Robôs, na Alemanha, fazendo com que o jovem indiano ficasse inspirado e encorajado a fazer o protótipo da colher.

O jovem conta que no início "foi frustrante não conseguir encontrar algumas peças eletrónicas de que precisava na Índia. Tive de encomendar algumas da China, e demoraram imenso tempo a chegar".

Os ensaios de faculdades e o processo de validação do projeto devem estar concluídos no início de 2024 e espera-se que o jovem possa, posteriormente, fabricar a colher em pequena escala e inicialmente para hospitais.

O projeto da colher inteligente não é, no entanto, completamente original. Algumas empresas americanas já vendem algo parecido. A diferença entre as empresas e Aarrav, é que a colher em vez de custar 200 dólares (cerca de 190 euros), calcula-se que poderá custar cerca de 80 dólares (cerca de 76 euros) de modo a tornar-se um objeto mais acessível a todos.

Aarrav explica ao jornal, por fim, que a sua ambição é que todas famílias que tenham Parkinson tenham hipótese de ter esta colher inteligente. Refere que as palavras do tio continuam a estar na mente do jovem: "Quem diria que uma coisa tão pequena poderia significar a diferença entre dignidade e indignidade?".

Estima-se que mais que sete milhões de pessoas na Índia sofram da doença de Parkinson. Os sintomas são vários e incluem partes do cérebro ficarem progressivamente danificadas, tremores involuntários e rigidez muscular.