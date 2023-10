Guerra da TV: Saiba onde ver a Liga dos Campeões e as outras provas europeias a partir de 2024/25

Modelo de transmissões será repartido entre a SportTV e a DAZN.

A temporada 2024/25 vai marcar o arranque de uma nova era no formato de disputa da Liga dos Campeões, mas também será de novidades no que às transmissões dos jogos diz respeito. É que, pela primeira vez, os direitos serão repartidos entre duas plataformas/canais pagos, com a SportTV e a DAZN a assumirem essa função. Esta situação será também ampliada à Liga Europa e Liga Conferência, que terão igualmente partilha de direitos entre ambos, ainda que esta situação tenha algumas particularidades.Especialmente pelo facto da SportTV ter garantido a exclusividade e primeira escolha do jogo que pretende transmitir em cada dia de Liga dos Campeões, mas ser a DAZN a ter exclusividade para emitir... tudo o resto. Isso faz com que, a partir de 2024/25, a SportTV fique com poder de escolha para transmitir os encontros das equipas portuguesas (que podem ser 2) na Champions, deixando para a DAZN a emissão de todos os outros em exclusividade. Quanto às outras duas provas, na Liga Europa, como Portugal poderá ter duas equipas, a SportTV escolherá o jogo que pretende emitir e a DAZN ficará com o outro. Já na Conference League, a SportTV emitirá o jogo da equipa portuguesa envolvida.De resto, por ter sempre direito à primeira e segunda escolha de cada dia de jogo na Champions, a SportTV em teoria ficará com exclusividade para a transmissão dos jogos das meias-finais e da final da competição mais importante da UEFA. Nas outras duas provas, a final será também transmitida em exclusivo pela SportTV, mas haverá partilha de jogos nas meias-finais, já que são disputadas nos mesmos dias - aí a SportTV escolherá a partida que pretende transmitir.Além das três competições seniores, a DAZN anuncia ter também garantido as transmissões para o mesmo período da Youth League.No total, a DAZN explicou em comunicado que garantiu a "distribuição multiplataforma da maior parte dos jogos das competições europeias em Portugal no período de 2024/2027", apontando a um total de 489 jogos por época, repartidos pelas três competições. 166 deles serão referentes à Liga dos Campeões (em direto e exclusivo) e 323 entre Liga Europa e Conference League (também em direto e exclusivo). Já a SportTV ficará com 33 encontros em exclusivo da Champions, 17 da Liga Europa e 15 da Conference League.Com esta novidade, deixará de haver jogos em sinal aberto das fases de grupos e rondas a eliminar das principais competições da UEFA, com exceção das meias-finais (se houver equipas portuguesas envolvidas) e final. Os restantes encontros passarão a ser apenas emitidos pela SportTV ou DAZN, isto a menos que haja um acordo entre as emissoras de canal aberto e as plataformas com direitos das provas para que sejam transmitidas outras partidas.