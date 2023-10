Autoridades descobrem carta em que suspeito dos tiroteios no Maine diz não esperar estar vivo quando o encontrarem

Buscas pelo atirador que matou 22 pessoas estão a direcionar-se para junto de cursos de água.

A polícia descobriu, esta sexta-feira, uma carta na qual o suspeito de ter matado a tiro 22 pessoas na cidade norte-americana de Lewiston, no estado do Maine , diz que não espera estar vivo quando o encontrarem, avançou a CNN norte-americana.As buscas estão a direcionar-se para junto de cursos de água, de acordo com as pistas que o atirador deixou na carta que as autoridades encaram como uma nota de suicídio.Na quinta-feira, a polícia encontrou no carro do suspeito uma arma semelhante à do ataque que teve lugar na quarta-feira à noite e causou ainda entre 50 a 60 feridos.Os tiroteios ocorreram numa pista de bowling, num restaurante e num centro logístico de um supermercado Walmart. O suspeito continua a monte enquanto decorre uma grande operação.