PJ detém homem de 30 anos por matar outro com cinco facadas em Almada

A PJ de Setúbal anunciou, esta sexta-feira, a detenção de um homem de 30 anos que, em maio, matou com cinco facadas Tiago Gonçalves, de 24, na Sobreda da Caparica, Almada.O homicida usou uma faca de mato e, descreve a PJ, por razões “completamente fúteis e, aparentemente, relacionadas com o consumo e tráfico” de droga, se “dirigiu à vítima, com o propósito de a matar, e desferiu-lhe um golpe na região do abdómen e quatro golpes na região dorsal”.

O crime ocorreu junto à namorada da vítima e no local estava um outro homem, que não teve intervenção. O homicida ficou em prisão preventiva.