Ex-autarca de Leiria faz-se passar por alto funcionário da administração pública para burlar empresários

Esquema criminoso fez várias vítimas.

Um homem, de 58 anos, foi condenado a três anos e seis meses de prisão pelos crimes de burla qualificada e falsificação de documento em Leiria. Segundo a autoridade, o esquema criminoso fez várias vítimas.



O arguido, que é um ex-autarca local e tem antecedentes criminais, fez-se passar um por alto funcionário da administração pública para conseguir convencer empresários de norte a sul do país de que iria intermediar e dar prioridade na aprovação de pretensas candidaturas de projetos no âmbito do PRR.

"Com convincente argumentação, exigia pagamentos correspondente a 1% do valor da candidatura, sendo que estas assumiam sempre valores superiores a 3 milhões de euros, conseguindo dessa forma obter elevadas vantagens patrimoniais", pode ler-se num comunicado da Polícia Judiciária.



No decorrer da busca domiciliária, foram apreendidos 280 340 em numerário, valores resultantes dos ilícitos praticados.

O homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria.