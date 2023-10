"Sinto-o, ouço-o, sinto o cheiro": Mãe de menino raptado pelo Hamas organiza festa de aniversário para o filho

Erez, de 12 anos, foi feito refém a 7 de outubro. O pai e a irmã também foram levados.

A mãe de duas crianças feitas reféns pelo Hamas a 7 de outubro assinalou o 12º aniversário de Erez, o filho mais novo, esta quinta-feira, em Telavive, Israel. A mãe organizou um evento de ciclismo em honra de Erez."Sinto-o, ouço-o, sinto o cheiro. Ele vai voltar muito em breve", disse Hadas Kalderon à Reuters durante o evento.Erez foi levado por homens armados do Hamas. Também a irmã, Sahar, o pai, Ofir, foram feitos reféns. A avó e o primo foram levados, mas já foram confirmados como mortos."Hoje fui à sepultura. Portanto, hoje estava a chorar e a sofrer e agora estou a celebrar. É uma situação surrealista", disse Kalderon, acrescentando que desejava que o filho estivesse presente para celebrar como um "rapaz normal".O artista israelita Benzi Brofman pintou um quadro de aniversário do rapaz em Kfar Baruch, no norte de Israel.