Um ferido grave em despiste seguido de capotamento na VCI no Porto

PSP foi acionada e investiga as causas do acidente.

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta manhã de sábado, num despiste de um carro, seguido de capotamento, no Porto

O alerta foi dado cerca da 11h00, para os bombeiros Portuenses, para um acidente rodoviário, na VCI, na união de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santo António também foi acionada.

A PSP do Porto foi acionada e investiga as causas do acidente.