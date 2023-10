Mala suspeita encontrada na esplanada de restaurante no Cais do Sodré. PSP cria perímetro de segurança

Esta é a segunda ameaça na zona em menos de 24 horas.

Uma mala suspeita foi encontrada na esplanada do restaurante Monte Mar, no Cais do Sodré, em Lisboa. A PSP foi chamada ao local e criou um perímetro de segurança.O restaurante situa-se na zona onde esta sexta-feira foi recebido um falso alarme para um homem com uma granada dentro da Portugália. Em atualização