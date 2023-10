Número de deslocados no Líbano aumenta para cerca de 29.000

Início dos confrontos começaram a 8 de outubro.

O número de pessoas deslocadas no Líbano devido aos ataques transfronteiriços entre o grupo xiita Hezbollah e as forças israelitas aumentou para quase 29.000, três semanas após o início da violência na fronteira, informou este sábado a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Desde o início dos confrontos, a 8 de outubro e até quinta-feira, a agência da ONU contabilizou um total de 28.965 deslocações internas no país mediterrânico, das quais pelo menos 7.847 ocorreram durante os últimos quatro dias desse período.

A maioria das partidas foi registada nas zonas fronteiriças com Israel e noutras províncias do sul, algumas das quais a distâncias consideráveis do centro da violência, de acordo com um mapa infográfico divulgado pela OIM.