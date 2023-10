Famílias desesperadas escrevem nome das crianças no corpo para poderem ser identificadas

Nas últimas três semanas morreram cerca de três mil crianças.

Por ver famílias inteiras a desaparecer em Gaza devido à intensificação dos ataques israelitas, alguns pais optam por escrever os nomes dos filhos nos corpos para que "pelo menos a memória sobreviva".Sara al-Khalidi, de 40 anos, pôde testemunhar com os quatro filhos um bombardeamento perto de casa, no bairro de Tal al-Hawa. "Naquele momento, pensei que se a casa fosse atingida por um forte bombardeamento os meus filhos morreriam e ninguém os conseguiria identificar. Tinha medo dessa ideia", disse a mulher à Al Jazeera.Quando se abrigou na casa de familiares, já em Khan Younis, no sul de Gaza, a mulher viu que as crianças tinham os nomes escritos nos corpos. Na altura, achou que a prática poderia trazer má sorte, mas ao ver que os médicos do hospital al-Shifa estavam a adotar essa medida, Sara mudou de ideias."O mundo devia conhecer estas crianças que foram assassinadas por Israel porque não são números, mas nomes, histórias e sonhos mortos pela ocupação israelita em Gaza", afirmou.Nas últimas três semanas, a resposta israelita no enclave palestiniano, uma das zonas mais densamente povoadas do mundo, matou mais de 7300 pessoas, incluindo cerca de três mil crianças.Escrever o nome das crianças nos braços ou nas pernas é uma tentativa de conseguir identificá-las caso morram na sequência de ataques. Assim, os pais poderão enterrá-las em sepulturas e não em valas comuns, escreve a Al Jazeera.O Ministério da Saúde de Gaza, que divulgou um relatório de 212 páginas com os nomes dos palestinianos mortos, afirmou que há 200 corpos que foram mutilados de forma irreconhecível e que, por isso, são impossíveis de identificar.