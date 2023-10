Primeiro-ministro espanhol defende aprovação de lei de amnistia na Catalunha

Sánchez justificou a amnistia como a necessidade de "fortalecer" o reencontro entre a Espanha e a Catalunha.

O chefe em exercício do Governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu este sábado a aprovação de uma lei amnistia na Catalunha, antes das negociações para a sua investidura no novo Governo do país.

"Em nome de Espanha, no interesse de Espanha, em defesa da coexistência entre os espanhóis, hoje defendo a amnistia na Catalunha pelos acontecimentos ocorridos", afirmou Pedro Sánchez numa intervenção no comité central do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

