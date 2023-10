Magnata indiano sugere que jovens trabalhem pelo menos 70 horas por semana para a economia crescer

"Não é o momento de trabalhar menos e de diversão", disse Narayan Murthy.

Narayan Murthy, o cofundador da InFosys, uma famosa empresa de tecnologia na Índia, gerou polémica e trouxe um debate às redes sociais após declarar que achava que os jovens deveriam trabalhar pelo menos 70 horas por semana. Para o bilionário, trata-se de cada um fazer o esforço extra para tornar a Índia "um lugar melhor".O magnata defendeu a ideia da carga horária semanal de 70 horas porque, segundo dados estatísticos, é na Índia que se constata uma das menores taxas de produtividade laboral do mundo. Apelou que as empresas incentivassem os jovens a trabalhar "duro", para que o país seja novamente capaz de competir com os líderes da economia mundial, como a China."Não é o momento de trabalhar menos e de diversão. Em vez disso, é momento de apostar tudo e construir numa geração o que outros países construíram ao longo de muitas gerações", defendeu em conversa para um podcast, citado pelo Business Line.A afirmação de Murthy foi criticada nas redes sociais e levou à discussão sobre o número de horas de trabalho e a produtividade.Narayan Murthy tem 77 anos e um património líquido estimado em 4,2 mil milhões de dólares.