Três feridos em colisão entre dois carros em Paredes

Três feridos é o resultado de uma colisão entre dois carros, na EN319, em Baltar, no concelho de Paredes. O alerta foi dado às 14h48.No socorro estiveram os Bombeiros de Baltar e o INEM. As vítimas foram transportadas para o hospital.As causas da colisão são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.