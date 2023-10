Sapadores e Polícia Marítima resgatam três jovens no rio Douro

Vítimas foram supreendidas pela subida da maré.

Três jovens foram resgatados, esta tarde de sábado, no rio Douro, no Porto, pelos bombeiros Sapadores e pela Polícia Marítima.As três vítimas estavam numa zona rochosa, junto ao Cais do Ouro, quando foram surpreendidas pela subida da maré.Ainda assim, não há registo de feridos.