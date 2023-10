Mulher com ferimentos graves após árvore cair em cima de carro em Montemor-o-Velho

Marido ficou com ferimentos ligeiros. Vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Uma árvore caiu, este sábado, em cima de um carro na rua da Lagoa, em Azaredo, Montemor-o-Velho. Dentro da viatura ligeira estava um casal que ficou ferido. O homem, de 76 anos, ficou com ferimentos ligeiros, mas a companheira está em estado grave.

As vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Ainda é desconhecida a causa do acidente, sabe-se apenas que uma empresa estava a cortar a árvore quando caiu em cima do carro que estava a passar na via.

O carro ficou parcialmente destruído.

A GNR esteve no local.