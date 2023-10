Jovem de 17 anos morre em despiste de motociclo no IP2 em Évora

Um outro jovem, de 16 anos, ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora.

Um jovem de 17 anos morreu e outro, um ano mais novo, ficou gravemente ferido no despiste de um motociclo, na madrugada deste domingo, no Itinerário Principal 2 (IP2), no concelho de Évora, revelaram as autoridades.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central revelou que o alerta para o despiste do motociclo foi dado aos bombeiros às 00:51.

Já o Comando Territorial de Évora da GNR, igualmente contactado pela Lusa, disse ter sido avisado do acidente 10 minutos mais cedo e, tal como a Proteção Civil, explicou que causou a morte de um jovem, de 17 anos, e ferimentos considerados graves num outro jovem, de 16 anos.

Segundo ambas as fontes, o sinistro aconteceu por volta do quilómetro 281 do IP2, no ramal de S. Manços, no concelho de Évora.

"Foi no ramal de S. Manços, à entrada do IP2", ou seja, no sentido de Évora para S. Manços, frisou a fonte da GNR.

O ferido grave foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), enquanto o corpo da vítima mortal foi levado para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar.

Para o local da ocorrência foram mobilizados meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do INEM que se encontra no HESE.

O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) de Évora da GNR também se deslocou ao local, para averiguações.