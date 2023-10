Jogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na garganta

Adam Johnson tinha 29 anos.

O mundo do hóquei no gelo está de luto pela morte de Adam Johnson, jogador que perdeu a vida este sábado aos 29 anos depois de ser atingido brutalmente na garganta pela lâmina do patim de um adversário.No lance em questão, que aconteceu durante um jogo dos Nottingham Panters, Johnson tinha o disco controlado quando dois jogadores, que se encontravam perto do norte-americano, colidiram e caíram. Na sequência dessa queda aparatosa, Johnson foi atingido na garganta por um patim.Num primeiro momento, Johnson caiu e, enquanto sangrava abundantemente, conseguiu levantar-se e patinar na direção do banco de suplentes com a ajuda de um companheiro de equipa. Horas depois, e já depois de ter recebido assistência médica, acabou por não sobreviver.O encontro foi interrompido e os restantes jogos daquela jornada foram adiados."Os Nottingham Panthers estão verdadeiramente arrasados por anunciar que Adam Johnson morreu tragicamente depois de um incidente no jogo em Sheffield na noite passada", pode ler-se em comunicado da equipa.Ao longo da carreira, Johnson representou equipas como Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings e Philadelphia Flyers, antes de rumar aos Nottingham Panthers.