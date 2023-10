Museu de Barcelona organiza visita guiada para fazer completamente nu

Site do museu prometia aos visitantes a possibilidade de "admirar as obras posando na mesma situação em que elas se encontram, completamente nuas e rodeadas de outros corpos".

O Museu de Arqueologia da Catalunha organizou, este sábado, uma visita de 90 minutos, em colaboração com o Clube Catalão de Naturismo, em que os visitantes podiam visitar o museu nus.Os visitantes puderam ver a exposição "Bronzes de Riace", que reúne fotografias de Luigi Spina que retratam duas grandes estátuas gregas de bronze de guerreiros nus do século V a.C., descobertas em 1972 perto de Riace, em Itália."Quisemos fazer uma visita mais colorida e não a típica visita guiada", disse o guia Edgar Mestre, que também não usou roupa. "Queríamos que as pessoas que viessem ver o museu se sentissem exatamente iguais à obra que estavam a ver".O site do museu prometia aos visitantes a possibilidade de "admirar as obras posando na mesma situação em que elas se encontram, completamente nuas e rodeadas de outros corpos"."Sinto a mesma intensidade do que se estivesse a observar com a roupa vestida, mas com a diferença de que podemos compreender melhor que a nudez sempre existiu e que os corpos não devem ser motivo de vergonha para ninguém", disse a trabalhadora de saúde Marta, 59 anos, que estava a visitar a exposição.