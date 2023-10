Homem desparecido há duas semanas foi encontrado com vida num barco salva-vidas em Washington

Buscas já tinham sido interrompidas.

Um homem, que estava desaparecido no mar há duas semanas, foi encontrado com vida num barco salva-vidas, a 70 milhas a noroeste de Cape Flattery, em Washington, EUA.O homem não era visto desde 12 de outubro, dia em que o navio de pesca onde ia, juntamente com outro homem, partiu de Grays Harbor, em Washington."O facto de ele ter estado neste barco salva-vidas durante vários dias, mantendo a esperança, e de ter acabado por ser encontrado por um barco de pesca, foi incrível e um milagre", disse o porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, Steve Strohmaier, à CNN Internacional.No passado dia 15 de outubro, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América foi alertada para o desaparecimento do navio de pesca e, esta terça-feira. As buscas, sem sucesso, foram interrompidas esta quarta-feira depois de "as equipas terem procurado mais de 14.000 milhas quadradas durante mais de 8 horas", avança a CNN Internacional.A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América continua a investigar o caso, uma vez que um dos homens da embarcação continua desaparecido. Ainda não foram confirmadas novas buscas.