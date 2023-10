Colisão entre dois carros fere quatro pessoas em Melgaço

Vítimas foram encaminadas para o Hospital de Viana do Castelo.

Três homens – dois com 60 anos e um com 66 – e uma mulher de 29 ficaram feridos, esta tarde de domingo, numa aparatosa colisão entre dois carros, na EN202, em Penso, no concelho de Melgaço.O alerta foi dado às 15h15 e no socorro às vítimas estiveram operacionais dos Bombeiros de Melgaço e Monção e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida.Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados leves. A GNR está a investigar as causas da colisão.