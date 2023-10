Ex-diretora executiva da Fundação Wikimedia é a nova CEO da Web Summit

Sucede a Paddy Cosgrave no lugar de CEO da Web Summit, depois de este ter renunciado ao cargo na sequência de comentários controversos sobre o conflito no médio Oriente : "Crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados".As declarações levaram empresas como a Alphabet, dona da Google, e a Meta, que detém plataformas como o Facebook e o Instagram a anunciar que não estariam presentes no evento . Alguns parceiros reverteram a decisão na sequência da demissão de Paddy Cosgrave.