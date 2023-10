Guinness investiga idade de Bobi, o cão português considerado o mais velho do mundo

Veterinários manifestam ceticismo quanto à idade do animal que morreu aos 31 anos.





Danny Chambers, médico da especialidade.

era um cão rafeiro e nasceu a 11 de maio de 1992. Comemorou o 31.º aniversário a 14 de maio. Em setembro, iniciou um tratamento para dar resposta a problemas do foro interno, aos quais acabou por sucumbir.

O Livro de Recordes do Guinness está a investigar a idade de Bobi, o cão português que era o mais velho do mundo e morreu aos 31 anos , a 21 de outubro, avançou o jornal britânico The Guardian esta segunda-feira.Em causa está o ceticismo manifestado por veterinários. "Isto é o equivalente a um ser humano viver por 200 anos", notouUm porta-voz do Livro de Recordes do Guinness, do qual Bobi consta como recordista mundial com direito a certificado, asseverou que estas dúvidas "estão a ser levadas em conta e investigadas".Os registos genéticos do animal que vivia na aldeia de Conqueiros, em Leiria, não precisam a idade.Bobi