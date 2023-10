Condenado a pena suspensa por furto de fio elétrico em drogaria

Arguido foi absolvido de crimes de roubo agravado e detenção de arma proibida.

Um homem foi condenado, esta manhã de segunda-feira, pelo tribunal de Aveiro, a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses suspensa na sua execução, pelo furto de fio elétrico, em 2017, numa drogaria.Neste mesmo julgamento, o arguido foi absolvido da acusação de um assalto violento, a uma idosa de 86 anos, 15 dias antes, também em Vagos.Segundo o Ministério Público, o arguido, de 32 anos, tinha entrado, durante a madrugada, na casa da vítima, por um buraco no telhado.A mulher, de 86 anos, estaria deitada, no quarto, a dormir. Segundo a acusação pública, o homem tinha-se sentado em cima da mulher, para a manietar, e enrolou um fio elétrico em volta do pescoço até a vítima desmaiar.Segundo a família, a vítima foi encontrada, em pânico, com o fio enrolado à volta do pescoço e com nódoas negras pelo corpo.O homem roubou um brinco, com uma libra em ouro, que a mulher tinha na orelha. Depois de revistar a casa, escapou com 10 euros e uma televisão.O arguido foi condenado pelo crime de furto qualificado. O homem foi absolvido dos crimes de roubo agravado e detenção de arma proibida.